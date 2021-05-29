مريم الصادق: الملء الثانى لسد النهضة خطر حقيقى على السودان

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، اليوم الجمعة، على أن الملء الثانى لسد النهضة، بدون اتفاق قانونى وضمان الاستمرار يمثل خطراً حقيقياً على السودان، مطالبة بدعم موقف السودان العادل والمعتدل فى حل الأزمة.





جاء ذلك عقب لقائها الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو خلال زيارة لها إلى العاصمة الغانية أكرا، الذى أكدت فيه موقف السودان فى إيجاد حل سلمى للنزاع حول سد النهضة والحدود مع إثيوبيا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وأشارت الوزيرة إلى أن السودان يتبنى الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية مع دور أكبر للمجتمع الدولى، وأن الخرطوم حريصة على استقرار المنطقة، ومرجعية القانون الدولى والمعاهدات المشتركة. وشدد الرئيس الغانى على وضع أسس واضحة لحل قضايا الأنهار فى إفريقيا كأساس للتعاون وأكد بأنه يرفض التصرفات الأحادية والتى ستكون سابقة تضر بكل القارة. وتأتى زيارة الوزيرة ضمن الجولة الإفريقية الثانية لوزيرة الخارجية لشرح موقف السودان من تطورات سد النهضة، وتعزيز علاقات السودان الخارجية مع الدول الإفريقية.

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