هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب إيران

جدة - نرمين السيد - وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، فيما لم ترد حتى الآن أية أنباء عن خسائر محتملة.

وفى 16 مايو الجارى، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ميناء كنغان فى محافظة بوشهر جنوبى إيران.

وقبلها فى 18 أبريل الماضى، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة بمحافظة بوشهر الإيرانية.