عرض عسكري لحماس في غزة يستعرض راجمات وصواريخ ومسيّرة

نظّمت حركة حماس استعراضاً عسكرياً في قطاع غزة شارك فيه آلاف المقاتلين الملثّمين بكامل عتادهم وتخلّله عرض لراجمات وصواريخ وقنّاصات بالإضافة إلى طائرة مسيّرة هجومية، في حدث يأتي بعد أسبوع من دخول اتفاق التهدئة مع إسرائيل حيّز التنفيذ.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّ الاستعراض جرى في مدينة رفح في جنوب القطاع الخاضع لسيطرة الحركة، وقد شارك فيه مقاتلون من كتائب عزّ الدين القسّام، بعضهم على متن آليات والبعض الآخر مشياً على القدمين، وغالبيتهم بكامل عتادهم العسكري.

وحضر العرض العسكري حشدٌ من الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال وفتيات وفتيان وقد عصبوا جباههم بأشرطة خضراء عليها شعارات لكتائب القسام.

وقبل أيام استعرضت القسّام آلافاً من مقاتليها بأعتدتهم في العديد من مدن القطاع الفلسطيني.

ودخل وقف إطلاق نار حيّز التنفيذ بين حركة حماس وإسرائيل في 21 مايو بعد المواجهة العسكرية الأعنف منذ سنوات والتي استمرت لأحد عشر يوما.

وبين 10 و21 مايو قتِل في النزاع 254 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً وعدد من المقاتلين وأصيب 1948 شخصاً بجروح مختلفة، وقتل أيضاً 12 إسرائيلياً من بينهم طفل وفتاة وجندي.

واندلع النزاع الرابع منذ 2008 بين حماس وإسرائيل في 10 مايو إثر إطلاق الحركة الفلسطينية صواريخ على إسرائيل تضامنا مع مئات الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال أيام من الصدامات مع الشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وقد جاءت الصدامات على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين من حي في القدس الشرقية.

وتصنّف الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل حركة حماس تنظيماً "إرهابياً".