عاجل.. اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على جنوب السعودية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، اعتراض تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وتدميره طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثى الإرهابية، باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.





وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، صباح اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار أخرى، أطلقتها ميليشيا الحوثى الإرهابية فى اتجاه جنوب السعودية. وفى بيان له، اليوم الجمعة، أكد التحالف استمرار ميليشيا الحوثى فى محاولات استهداف المدنيين والأهداف المدنية.

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