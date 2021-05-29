أعلنت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية الليبية أن تأمين الحدود الجنوبية لبلادها أولوية بالنسبة للحكومة فيما تهدف لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من سواحلها.
وأدلت نجلاء المنقوش بتصريحات في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره المالطي ايفاريست بارتولو ومفوض أوروبا لسياسة الجوار الأوروبية والتوسع اوليفر فارهيلي الذين زاروا ليبيا الجمعة، بحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.
وقالت الوزيرة إن المشكلة كلها تبدأ من الجنوب، مضيفة أن ليبيا ستحتاج لموارد إضافية من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذه المشكلة.
منذ انتخاب حكومة مؤقتة جديدة في ليبيا في فبراير، زارت مجموعة من أبرز دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الدولة الواقعة شمالي أفريقيا، وأكدوا ثقتهم في الإدارة الليبية الجديدة المتوقع أن تقود البلاد نحو انتخابات عامة في ديسمبر 2021.
ويأمل العديد من القادة الأوروبيين أيضا في أن تثبت الحكومة الجديدة أنها أكثر فعالية من سابقاتها في وقف طرق التهريب التي يستخدمها المهاجرون أولا لدخول ليبيا ثم العبور منها منطلقين إلى أوروبا. وواجهت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى انتقادات في الداخل بسبب تعاملها مع أزمة المهاجرين.
وصرح دي مايو قائلا "تحدثنا عن كيفية تعزيز شراكتنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود المائية بتبني استراتيجيات قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الخارجية الليبية: تأمين الحدود الجنوبية أولوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.