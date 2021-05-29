زلزال بقوة 5.3 درجة تضرب ساحل اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز أن الهزة سُجلت على عمق 20 كيلومترا ومسافة 201 كيلومتر شمال شرقى مدينة شيبا التى يقطنها نحو 919 ألف نسمة. ولم يتم الإبلاغ عن أى خطر من حدوث تسونامي، كما لم ترد أنباء عن تسجيل ضحايا.

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