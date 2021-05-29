كولومبيا.. مقتل 4 أشخاص فى مواجهات محتجين مع الشرطة

جدة - نرمين السيد - وأكدت سلطات مدينة كالي، التى تشهد أعنف الاحتجاجات فى البلاد، مقتل 3 أشخاص، بينما أفادت وسائل الإعلام المحلية بسقوط قتيل رابع.

وفى أغلبية المناطق الكولومبية اتسمت المظاهرات بطابع سلمى بشكل عام، باستثناء عدة مناطق وقعت فيها مواجهات مع الشرطة، بما فيها بلدية مدريد على أطراف العاصمة بوغوتا.

وقالت النقابات وقادة الاحتجاجات إنهم توصلوا إلى اتفاق أولى مع الحكومة بشأن وقف الاحتجاجات هذا الأسبوع، لكن الحكومة تراجعت عن توقيع الاتفاق واتهمت المحتجين بأنهم تسببوا بتعثر المحادثات.

ويدور الجدل حول رفض بعض القادة إدانة حالات إغلاق الطرق من قبل المحتجين التى أدت إلى تعثر إمدادات المواد الغذائية فى مختلف المناطق فى البلاد وارتفاع الأسعار.

وانطلقت الاحتجاجات فى 28 أبريل الماضي، رفضا للإصلاح الضريبى الذى كانت الحكومة تخطط لإجرائه فى البلاد. وبعد سقوط قتلى فى المواجهات مع الشرطة، بدأ المتظاهرون يحتجون على عنف الشرطة مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا، فيما تخلت الحكومة عن خطة الإصلاحات.