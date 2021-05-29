فيتنام تكتشف سلالة كورونا جديدة تنتشر عبر الهواء

اكتشفت السلطات الصحية في فيتنام سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

ونقلت صحيفة فن إكسبريس الالكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قوله اليوم السبت إن السلالة الجديدة التي اكتشفتها بلاده تعد مزيجا من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدي فيتنام حاليا لتفش ينتشر بسرعة أكبر.

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل نيسان فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وقال لونج: “بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة”.

ونقلت فن إكسبريس عن لونج قوله إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.