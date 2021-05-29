نفتالى بينيت يوافق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية مع يائير لبيد

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لتقرير القناة "12" الإسرائيلية، فمن المقرر أن تؤدى حكومة بينيت لبيد الجديدة اليمين الدستورية فى غضون 10 أيام من اليوم، على أن يكون بينيت رئيسًا للوزراء حتى سبتمبر من عام 2023، ثم يحل محله يائير لبيد، ويتولى هذا المنصب حتى نوفمبر من عام 2025.
وأشارت القناة إلى أن الإعلان الرسمى عن تشكيل الحكومة سيكون مساء اليوم السبت أو غدًا الأحد، على أبعد تقدير، مضيفة أنه لا يزال هناك أعضاء فى حزب "يمينا" غير متحمسين للانضمام لهذه الحكومة، لا سيما اييليت شاكيد.
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