الاتحاد الأوروبى يرصد 3 مليارات يورو للتحول الديمقراطى فى بيلاروسيا

وفى بيان صحفى، قالت المفوضية الأوروبية إنه ينبغى النظر إلى الاقتراح، الذى يخضع لتقييم دول الاتحاد الأوروبى حاليا، على أنه التزام من التكتل الأوروبى بدعم رغبات شعب بيلاروسيا فى انتقال ديمقراطى سلمى بالبلاد.
وقال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إنه "يجب أن يكون ذلك حافزًا حقيقيًا للنظام لتغيير مساره"، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبى يظل ملتزما حقا ببيلاروس ديمقراطية".
وفى أعقاب الانتخابات الرئاسية فى أغسطس الماضى، شهدت بيلاروسيا احتجاجات واسعة بعد إعلان فوز الزعيم ألكسندر لوكاشينكو، ويعتبر الاتحاد الأوروبى أن هذه الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة، ما أثار توترًا بين التكتل الأوروبى ومينسك.
وزاد توتر العلاقات بين الجانبين بعدما أجبرت سلطات بيلاروسيا طائرة "ريان إير" على الهبوط الإضطرارى فى مينسك، أثناء توجهها من أثينا إلى فيلنيوس، واعتقلت السلطات البيلاروسية الصحفى المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذى كان على متن الطائرة.
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