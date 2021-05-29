إندونيسيا تفرج عن ناقلة نفط إيرانية بعد احتجازها 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قالت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط إنه "تم الإفراج عن الناقلة (م تى هورس) بعد 125 يومًا من الاحتجاز، وسوف تعود إلى المياه الإيرانية بعد إنجاز مهمتها"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت هيئة السلامة البحرية فى إندونيسيا، إن السلطات الإندونيسية قامت فى أواخر شهر يناير الماضى باحتجاز الناقلتين "إم تى هورس" الإيرانية، و"إم تى فريا" التى ترفع علم بنما، حيث كان يتم نقل النفط بشكل غير قانونى بين السفينتين، وتم رصدهما بالصدفة بعدما أطفأتا أجهزة التتبع.

وبررت إيران الموقف آنذاك بوجود "مشاكل فنية"، ما أدى إلى احتجاز ناقلتها.