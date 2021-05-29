أفغانستان تبدأ إغلاق المدارس والجامعات فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، إغلاق المدارس والجامعات والمراكز التعليمية فى مختلف أنحاء البلاد، بما فى ذلك العاصمة كابول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفى بيان لها، قالت الصحة الأفغانية، إنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والتعليمية الخاصة لمدة أسبوعين فى 16 إقليم من إجمالى 34 إقليمًا فى البلاد، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، لافتة إلى أن اتخاذ القرار جاء بعد الإبلاغ عن 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، ما يمثل أعلى حصيلة للإصابات اليومية فى أفغانستان.

وتواجه أفغانستان موجة ثالثة من فيروس كورونا، حيث سجلت البلاد أكثر من 70 ألف إصابة، و2.899 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء فى البلاد، وسط توقعات بأن يكون العدد الفعلى أعلى من ذلك بكثير.

وكانت أفغانستان تلقت 500 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من الهند فى أوائل فبراير الماضى، إضافة إلى 468 ألف جرعة من برنامج "كوفاكس" الدولى لتقاسم اللقاحات بمنظمة الصحة العالمية، فى أوائل مارس الماضى.