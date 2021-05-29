البرازيل تسجل أكثر من 49  ألف إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى البرازيل اليوم عن تسجيل 49.768 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2.371 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة فى البرازيل اليوم عن تسجيل 49.768 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2.371 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة فى بيان أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن اكثر من 16​​​.39 مليون إصابة منذ بداية الجائحة فضلا عن 459.045 وفاة.

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