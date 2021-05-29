أبوالغيط: أحداث فلسطين الأخيرة أوضحت أهمية الإعلام لكشف حقيقة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو الغيط فى كلمته: "فى البداية أتوجه بالتحية إلى هيئة الملتقى الإعلامى العربى بدولة الكويت على تنظيم هذا الملتقى الهام فى هذا الظرف الخاص الذى تعيشه أمتنا العربية. ويسعدنى المشاركة مع هذه النخبة المميزة من وزراء ومسؤولين ومختصين فى مجال الإعلام".

وتابع الأمين العام للجامعة العربية: "اسمحوا لى فى البداية أن أغتنم هذه الفرصة من هذا المنبر.. لأوجه التقدير والتحية لكل الإعلاميين، من كافة الجنسيات، الذين واجهوا الموت فى غزة لينقلوا للعالم.. بالصوت والصورة.. حقيقة ما تعرض له أبناء الشعب الفلسطينى من وحشية الاحتلال الإسرائيلى فى اعتدائه الغاشم على المدنيين فى القطاع".

وأضاف: "ونوجه تحية إجلال وإكبار أيضا لكل فلسطينى آمن بعدالة قضيته، ووقف صامدًا مدافعًا عن أرضه، وجعل من أدواته البسيطة وسيلة إعلامية ناجعة تسجل كل ما يدور فى هذه المواجهات.. وتوثق للتاريخ عدوانَ عدوٍ غاشم تجرد من كل معانى الإنسانية".

وأشار أبو الغيط إلى أن "الأحداث الأخيرة فى القدس وغزة والضفة الغربية كشفت عن أهمية العمل الإعلامى، بكافة صوره وبتنوع منصاته فى التصدى للدعاية المضادة.. وكشف الوجه الحقيقى للاحتلال الإسرائيلى وممارساته العنصرية التى لا يعرف الكثيرون فى أنحاء العالم عنها شيئاً.. ولطالما نحن عانينا من انحياز، بالذات فى الإعلام الغربى، للرواية الإسرائيلية التى تصور الطرف المعتدى وكأنه فى حالة دفاع دائم عن النفس.. وتجعل من الفلسطينى المدافع عن وجوده على أرضه رمزاً للإرهاب والعنف".

استطرد: "وظنى أن الجولة الأخيرة من المواجهات فى الأراضى المحتلة شكلت نقلة كبيرة فى توصيل الرسالة الفلسطينية إلى العالم.. وقد لعب الدور الأكبر فى ذلك منصات إعلامية ورقمية مختلفة.. وأيضاً ما يُعرف بصحافة المواطن التى تعمل على توثيق الحدث ونقله بصورة لحظية لملايين المتابعين.. وقد لمسنا جميعًا حالة من التعاطف الدولى المتزايد مع قضية الفلسطينيين.. ومع حالة النكبة المستمرة التى يعيشونها بصورة يومية على أرضهم".

وأكد أمين عام الجامعة العربية على أن رسالة الفلسطينيين وصلت "بسيطة وواضحة، إلى العالم، ليدرك أنهم مثل كل البشر.. كل ما يرغبون فيه هو العيش بكرامة فى وطن مستقل، لا يطردون فيه من بيوتهم أو أراضيهم، أو تنتزع ملكيتهم، أو يُحال بينهم وبين أداء شعائرهم الدينية".

"ويتعين أن يتواصل هذا الجهد فى نقل الصوت الفلسطينى والعربى.. من أجل كسب الرأى العام الدولى لصالح قضيتنا العادلة.. وألا تترك هذه الساحة أبداً لرواية زائفة يعرضها الطرف المحتل".

وتابع فى كلمته: "إذا كانت هناك حروب تستخدم فيها أدوات القتل، فإن الأخطر اليوم هو التلاعب بالعقول وتوجيه الرأى العام من خلال معلومة خاطئة، أو صورة مفبركة ومركبة. وتُشير الأرقام والإحصائيات إلى أن الحضور العربى فى محتوى الأنترنت لا يتجاوز 3 بالمائة، فالعرب، وللأسف الشديد، ما زالوا مجرد مستهلكين للمحتوى، وليسوا منتجين له، وهو ما يضعف قدراتنا على الوصول إلى الآخر والتأثير فيه. كما أننا نجد أنفسنا فى موقع المستقبِل لما ينتجه الآخرون من محتوى يستهدفنا.. ويؤثر فينا.. ويشكل وعينا".

وشدد أبو الغيط على أن "المرحلة الحالية تستوجب استثمارًا أكبر فى صناعة محتوى عربى على الانترنت.. بلغات أجنبية ذات تأثير واسع، الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.. فضلاً عن اللغات ذات الصلة بقضايانا كالفارسية وحتى العبرية.. وذلك بهدف الوصول إلى عقل الآخر والتأثير فيه.. والدفاع عن صورة المجتمع العربي وقضاياه.. وفى مقدمتها القضية الفلسطينية".

وتابع: "إن الأمر لم يعد وقفاً على الإعلام بمفهومه التقليدى ولا بالاتصال بأدواته الجديدة.. وإنما يتعين الالتفات أيضاً إلى ما يطلق عليه الإعلام البديل أو إعلام المواطن.. الذى تجاوز التفاعل مع الإعلام الرسمى والموجه إلى صناعة إعلام خارج الرقابة.. وهو واقع جديد ينبغى على مؤسساتنا ومجتمعاتنا التفاعل معه، وعدم ترك ساحته أو إغفال أهميته.. وذلك رغم الانفلاتات التى ينطوى عليها هذا النوع من الإعلام، وما يشيعه فى بعض الأحيان من فوضى وبلبلة.. ومن المهم أن يكون للمؤسسات الرسمية تواجد ذكى فى هذا المشهد الإعلامى الجديد.. وذلك فى إطار صيانة الحق فى التعبير الحر، وحماية الأمن الوطنى والمصالح العليا للدولة.. وأيضاً لضمان أن يكون الإعلام الجديد هادفا حاملا لمضامين تشكل قيمة مضافة فى تطور مجتمعاتنا".



واختتم الأمين العام للجامعة العربية كلمته، قائلا: "اسمحوا لى أن أوجه الشكر لكم مرة أخرى على هذه الدعوة الطيبة، وأتمنى لهذا الملتقى كل النجاح والتوفيق.. وأن يحقق الهدف المرجو منه فى حمل رسالة الإعلام العربى والسعى إلى تطويره، ليكون مواكبًا لقضايا العصر حاملاً لهموم الأوطان".