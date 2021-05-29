الفلبين تتراجع عن قرار عدم إرسال عمال إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت، أمس الجمعة، قرارًا بتعليق سفر عمالها إلى السعودية، على خلفية تقارير بشأن مطالبة العمال الفلبينيين بدفع مقابل الحجر الصحى فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، وأقساط تأمين.

فيما أكدت الحكومة السعودية أن أصحاب الأعمال ووكالات التوظيف سيتحملون هذه النفقات لدى الوصول إلى المملكة، حسبما أعلن وزير العمل والتوظيف الفلبينى سيلفسترو بيلو، فى بيان.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة المسؤولة عن توظيف الفلبينيين بالخارج تضمن إصدار التصاريح الخاصة بالعمالة المتجهة إلى الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية، أنه تم منع نحو 500 فلبينى من السفر إلى السعودية، أمس الجمعة، بناءً على القرار الصادر، أمس الأول الخميس.

وأوضح الوزير أن قرار التعليق "أثار الارتباك والغضب. اعتذر عن الإزعاج والقلق المؤقت الذى ربما أصاب بعض العمال الفلبينيين بالخارج".

يذكر أن السعودية هى الوجهة الأولى للعمالة الفلبينية بالخارج، إذ كانت تستضيف نحو 20% فى أواخر عام 2019، بحسب بيانات حكومية.