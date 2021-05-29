ممثل المرشد الإيرانى عن مقاطعة الانتخابات: ترك للإسلام

جدة - نرمين السيد - اعتبر ممثل المرشد الإيرانى وخطيب الجمعة فى مدينة مشهد الإيرانية، أحمد علم الهدى، أن "مقاطعة الانتخابات فى إيران بمثابة ترك الإسلام، والذين يقولون إننا لن نشارك فى الانتخابات ليسوا مسلمين".





وحسبما نقل موقع "إيران إنترناشونال"، أشار علم الهدى فى خطبة الجمعة، أمس، إلى جزء من كتاب "أصول الكافى" للكلينى، وفسره بأن: "الذى يقول إننى لن أصوت فى الانتخابات حسب رواية عن الرسول ليس بمسلم، فما بالك بالكاتب صاحب القلم المكسور الذى يدعو لمقاطعة الانتخابات".

وقال ممثل المرشد الإيرانى على خامنى، إن قيام المرشد ومراجع التقليد بإصدار فتاوى حول أن المشارکة فى الانتخابات هى واجب دينى يستند إلى هذه الرواية، فى دعوة إلى إصدار قرار ضد مقاطعى الانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 18 يونيو القادم، حيث أيد مجلس صيانة الدستور تأهيل 7 مرشحين فقط، هم: إبراهيم رئيسى، ومحسن رضائي، ومحسن مهر على زاده، وسعيد جليلى، وعلى رضا زاكانى، وعبد الناصر همتى، وأمير حسين قاضى زاده هاشمى، من بين 592 شخصا تقدموا لخوض الانتخابات.

يذكر أن أحمد علم الهدى هو ممثل المرشد فى محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقى إيران، ووالد زوجة رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسى، صاحب الحظ الأکبر فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة.