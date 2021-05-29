السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة

أعلنت السعودية، السبت، السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية السعودية، أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.
وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد المقبل، حسب ما ذكرت وكالة واس.
وكانت السعودية قد علقت السماح بدخول المملكة، مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، في فبراير الماضي.
وجاء القرار المعلن، السبت، "بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول".
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