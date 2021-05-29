عاجل.. تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثى قبالة ميناء الصليف

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، إحباط عملية هجوم عدائى وشيك بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر، مؤكدًا تدمير الزورقين المسيرين قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية، حسبما أفادت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل.





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