الرئيس العراقى: الانتخابات استحقاق وطنى ومطلب شعبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح خلال كلمته فى المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدنى فى العراق، إن "الاحتكام الى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية"، مشددًا على "ضرورة المضى بإصلاحات حقيقية لردم الفجوة مع الشعب".

ودعا الرئيس العراقى "القوى السياسية الى تحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات ومحاربة المال السياسى وكبح الفساد"، لافتًا إلى أنه "يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد"، ومشددًا على أن الإصلاح المنشود هو مسؤولية الجميع فى العراق.