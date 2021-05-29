وزير خارجية اليمن: الحوثى أداة تخريب وابتزاز إيرانية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى، أحمد بن مبارك، على أن إيران لعبت دورًا سلبيًا فى بلاده بدعمها لميليشيا الحوثى، محذرًا من أنها تقوض جهود الاستقرار وإحلال السلام فى اليمن.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بن مبارك: "إيران تسببت فى إطالة الحرب من خلال استمرارها فى تقديم الدعم العسكرى لميليشيا الحوثى الإرهابية، ولعبت خلال السنوات الماضية دورًا سلبيًا من خلال توظيفها للمليشيا لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية".

وأضاف: "استمرار الدعم الإيرانى للحوثيين يقوض الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام فى اليمن"، مؤكدًا أن "طهران حولت الأراضى اليمنية الى منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدولى، وأن المبادرات المطروحة لإحلال السلام فى اليمن وجهود المجتمع الدولى، بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء هذه الحرب تحطمت جميعها على صخرة تعنت وصلف المليشيات الانقلابية التى لا تضع أى اعتبار لمصلحة اليمن والشعب اليمنى".

وشدد وزير الخارجية اليمنى على أن "قرار ميليشيا الحوثى ليس فى يدها، بل يرتهن للنظام الإيرانى الذى يقوم بتوظيفها فى سبيل تحقيق أجندته وأهدافه التخريبية فى المنطقة".

ودعا بن مبارك، الإدارة الأمريكية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيرانى لوقف الدعم العسكرى وتهريب الأسلحة للمليشيا التى تستخدمها لاستهداف المدنيين، سواء فى اليمن أو دول الجوار.