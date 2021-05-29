أمريكا تدعو شركات الطيران الوطنية للحذر أثناء الرحلات فوق بيلاروس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان للإدارة أضافت فيه، أن هذه التوصيات ستبقى قائمة إلى أن تتمكن إدارة الطيران المدنى من إتمام تقييمها الشامل لتصرفات بيلاروس بعد حادثة هبوط طائرة "رايان إير" فى مطار مينسك، واعتقال السلطات البيلاروسية لناشط معارض كان على متنها.

ولم تستبعد إدارة الطيران المدنى الأمريكى "تكرار مثل هذه العمليات من قبل بيلاروس" فى المستقبل.

وأكدت أنها تتعاون مع الأجهزة الأمريكية الأخرى لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ أى إجراءات إضافية، مشيرة إلى أنها ستدرس نتائج التحقيقات الدولية لتحديد المخاطر بالنسبة للشركات الأمريكية.

ويأتى ذلك بعد هبوط طائرة لشركة "رايان إير" الإيرلندية فى مطار مينسك يوم 23 مايو الجارى، بعد تلقى بلاغ بوجود قنبلة على متنها. وبعد هبوط الطائرة اعتقلت السلطات البيلاروسى الناشط المعارض رومان بروتاسيفيش.

وفى أعقاب الحادث، أعلن الاتحاد الأوروبى عن نيته فرض عقوبات على بيلاروس وتعليق الرحلات الجوية معها، بينما أعلنت عدة دول أوروبية عن تعليق الرحلات من وإلى البلاد، وقررت بعض شركات الخطوط الجوية تجنب أجواء بيلاروس.

