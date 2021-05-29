الإيكاو تطالب بتقصى الحقائق بواقعة رحلة «رايان إير» فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعرب مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى الإيكاو، عن قلقه الشديد اليوم بشأن التحويل القسرى الواضح لرحلة رايان إير FR4978، وهى طائرة ركاب تجارية تحلق فى المجال الجوى لبيلاروسيا، يوم الأحد 23 مايو 2021.





وشدد مجلس إدارة منظمة الطيران المدنى الدولى، على أهمية إثبات حقائق ما حدث، وفهم ما إذا كان هناك أى انتهاك من قبل أى دولة عضو فى منظمة الطيران المدنى الدولى لقانون الطيران الدولى، بما فى ذلك اتفاقية الطيران المدنى الدولى "اتفاقية شيكاغو" ومرفقاته.

وقرر المجلس إجراء تحقيق لتقصى الحقائق فى هذا الحدث، وفى هذا الصدد طلب من أمانة منظمة الطيران المدنى الدولى إعداد تقرير مؤقت إلى المجلس فى اجتماع لاحق للدورة الحالية، عرض الحقائق المتاحة والأدوات القانونية ذات الصلة.

كما دعا المجلس جميع الدول الأعضاء فى الإيكاو وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين إلى التعاون مع تحقيق تقصى الحقائق هذا من أجل ضمان سلامة وأمن الطيران المدنى، وعرض مساعدة وخبرة منظمة الطيران المدنى الدولى فى متابعة هذا المسعى.

وأكد رئيس مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى سالفاتورى سياتشيتانو، أن "المجلس قرر بالتالى أن جميع الحقائق ذات الصلة ينبغى إثباتها رسميًا من خلال تحقيق منظمة الطيران المدنى الدولى الذى تجريه الأمانة العامة للإيكاو".

ورد الأمين العام لمنظمة الطيران المدنى الدولى، الدكتور فانغ ليو، على قرار المجلس خلال الاجتماع وأكد على دعم الأمانة وتعاونها الكاملين فى تنفيذ هذا القرار.