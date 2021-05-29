إغلاق حى فى جنوب الصين بسبب تفشى كورونا

ووفقًا لـ"فرانس برس"، سجلت مدينة جوانتشو 20 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، من بين 15 مليون نسمة يقطنون المدينة التى تعد مركزًا صناعيًا فى شمال هونج كونج.
وفى مذكرة اليوم السبت، قال مكتب الصحة البلدى فى جوانتشو، إنه تم تحديد 5 شوارع فى حى ليوان وسط المدينة على أنها "مناطق عالية المخاطر"، حيث أمرت السلطات السكان بالتزام منازلهم حتى يتم استكمال فحوص كورونا.
كما قررت السلطات الصينية إغلاق الأسواق والمدارس وأماكن الترفيه فى المنطقة، وسارعت لإجراء عمليات فحص واسعة تم فى إطارها إجراء فحوص لنحو 700 ألف شخص بحلول الأربعاء.
وبحسب الوكالة، قال مسؤولون محليون فى قطاع الصحة إنهم يعتقدون أن تفشى الفيروس المحدود فى جوانتشو قد يكون مرتبطًا بامرأة تبلغ من العمر 75 عاماً، ثبتت إصابتها بنسخة الفيروس المتحورة، التى تم التعرف عليها أول مرة فى الهند.
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