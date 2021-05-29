السعودية تسمح بدخول القادمين إليها من 11 دولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، قرارًا يسمح بدخول القادمين إليها من 11 دولة مع تطبيق إجراءات الحجر الصحى المؤسسى، بعد رفع حظر فرضته المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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