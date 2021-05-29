أخبار اليمن : الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ يحيى جسار

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الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ يحيى جسار

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / يحي ناصر محمد جسار، والذي انتقل الى جوار ربه اثر مرض عضال وبعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس. الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ يحيى جساربعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / يحي ناصر محمد جسار، والذي انتقل الى جوار ربه اثر مرض عضال وبعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / بازل احمد ناصر جسار واخوانه، والى نجل الفقيد/ فؤاد يحي ناصر محمد جسار، واخوانه، وكافة بني جسار في مديرية مغرب عنس محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن أحر التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله و إنا إليه راجعون"



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