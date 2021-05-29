بركان ثان يثور شرقي الكونغو.. والسلطات تحدد "البؤرة"

قال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، إن بركانا ثانيا بالقرب من بركان نيراغونغو بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، ثار صباح السبت.

وأوضح مويايا "اليوم هناك ثوران بركان مورارا الواقع في مكان غير مأهول في حديقة فيرونغا، ونتابع هذا التطور الجديد عن كثب".

وأكدت وزارة الاتصالات الكونغولية أن ثوران البركان الثاني "منخفض الحدة" وحصل في "منطقة غير مأهولة".

ومورارا هو بركان صغير غالباً ما يُعد بمثابة فوهة ثانوية لبركان نياموراغيرا، أحد البراكين الكبيرة إلى جانب نيراغونغو ذي النشاط البركاني القوي.

ويقع بركان مورارا على مسافة 25 كيلومتراً نحو شمال مدينة غوما، ويصبّ حممه دائماً في الجزء الشمالي من حديقة فيرونغاس الوطنية بعيداً بشكل عام عن المناطق المأهولة.

وتشهد غوما نشاطا بركانيا كثيفا، وتضم ستة براكين بينها نيراغونغو ونياموراغيرا اللذين تقع قمتهما على ارتفاع 3470 مترا و3058 مترا على التوالي.

ويوم السبت الماضي، ثار بركان نيراغونغو التي تهدد حممه بشكل مباشر مدينة غوما، بدون إنذار مسبق.

ولقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم فيما دُمر ما بين 900 و2500 منزل ما يؤثر على عشرين ألف شخص.