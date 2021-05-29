العراق: القبض على 12 إرهابيًا فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، اليوم قالت خلية الإعلام الأمنى: "بعمليتين منفصلتين، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية من القاء القبض على 12 إرهابيًا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، والمدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق أحكام المادة 4 ـ إرهاب".

وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز" العراقى، أوضح البيان أن ذلك "لعملهم كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة و المعسكرات العامة و ديوان العسكر تحت كنى واسماء مختلفة".

وتابع البيان، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم، اعترفوا بالاشتراك بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وحث المواطنين على الانضمام لعصابات داعش تحت التهديد أثناء عمليات التحرير وبعدها، تم تجنيدهم كخلايا نائمة وعلى مجموعتين فى محافظة نينوى".