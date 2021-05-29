العراق وباكستان يبحثان مكافحة التطرف والإرهاب

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم السبت، مع نظيره الباكستانى مخدوم شاه محمود قريشى، عددًا من الملفات الهامة، أبرزها تعاون البلدين فى مكافحة التطرف والإرهاب وتشجيع السياحة الدينية وكيفية ايصال العراقيين إلى باكستان.





وفى مؤتمر صحفى مشترك، قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، إنه "بحث ملف مكافحة الإرهاب فى العراق والبلدان الأخرى"، لافتًا الى أن "الكثير من القادة الإرهابيين فى العراق كانت لهم دورات تدريبية فى باكستان". وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أكد وزير الخارجية الباكستانى أن بلاده تتطلع للمزيد من التعاون مع العراق فى مجال مكافحة الإرهاب والسياحة الدينية.

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