جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء انفجار قنبلة فى حافلة صغيرة، كانت تقل طلاباً ومحاضرين جامعيين فى إقليم باروان شمال أفغانستان.





كما أكد المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، طارق عريان، إصابة 11 شخصاً آخرين فى الانفجار، الذى وقع فى مدينة شاريكار، عاصمة الإقليم. وأوضح عريان، أن الحافلة الصغيرة كانت تقل محاضرين من جامعة "البيرونى"، التى تقع فى إقليم كابيسا المجاور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 4 أشخاص فى انفجار قنبلة بحافلة شمال أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.