إيران تلجأ لأموالها لدى العراق لشراء لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، قال وزير الاقتصاد الإيرانى رضا أردكانيان، إنه بعد المتابعة المستمرة، تم الحصول على التصاريح اللازمة لتحويل 125 مليون دولار من الموارد المالية الإيرانية من المصرف العراقى للتجارة إلى مصرف سويسرى لشراء 16 مليون جرعة من لقاح كوفاكس.

وبحسب التصريحات التى نقلها موقع "السومرية" نيوز"، أشار أردكانيان، إلى أنه "من المتوقع أن يتم العمل نهاية الأسبوع الجارى، وستحول هذه اللقاحات إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية قريبًا".

وكان المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء العراقى الدكتور مظهر محمد صالح، أوضح أن المتراكم من أموال للشركات الإيرانية هى قيمة مشتريات العراق من الغاز المجهز لمحطات كهرباء العراق، وكذلك ثمن تجهيز الكهرباء الحى إلى بعض المحافظات، وهى حقوق تتراكم يوميًا مع قيمة التجهيز.