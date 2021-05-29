الفلبين تحتج على الوجود الصيني في البحر الجنوبي

مانيلا ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن الفلبين احتجت على استمرار ما تصفه بـ”الوجود والأنشطة غير القانونية” للصين بالقرب من جزيرة في بحر الصين الجنوبي تسيطر عليها الفلبين.

وقدمت مانيلا احتجاجا دبلوماسيا يوم الجمعة على “الانتشار المستمر والوجود المطول والأنشطة غير القانونية للأصول البحرية وسفن الصيد الصينية” بالقرب من جزيرة ثيتو.

وطالبت جارتها بسحب السفن. ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا بعد على طلب للتعليق بعد ساعات العمل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان “جزر باج -اسا جزء لا يتجزأ من الفلبين ولها السيادة والولاية عليها”. وتقع ثيتو ، المعروفة باسم باج -آسا في الفلبين ، على بعد 451 كيلومترا من البر الرئيسي وهي أكبر الشعاب المرجانية الثمانية والمياه الضحلة والجزر التي تشغلها في أرخبيل سبراتلي.

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