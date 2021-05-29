دور السينما بأميركا تلغي شرط استخدام الكمامات للمطعمين

لوس انجلوس ـ رويترز: أظهرت أحدث إرشادات صحية بالولايات المتحدة عدم اشتراط وضع كمامة لدى ارتياد دور السينما الرئيسية في الولايات المتحدة بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم بالكامل ضد فيروس كورونا.

وقالت سلاسل دور السينما الرئيسية الثلاث وهي إيه.إم.سي انترتينمت وسينمامارك وريجال على مواقعها الإلكترونية إنه سيُطلب من رواد السينما الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل الاستمرار في وضع الكمامات كما أن إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى وبروتوكولات التنظيف ستظل سارية.

وقالت إيه.إم.سي على موقعها الإلكتروني “طبقا لإرشادات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن الكمامات لم تعد مطلوبة للرواد الذين تم تطعيمهم بالكامل .

“إذا لم يتم تطعيمك بالكامل ، فنحن نطلب منك الاستمرار في استخدام الكمامة أثناء وجودك في المسرح ما لم تكن تتناول طعاما أو شرابا”.

وتأتي التغييرات في دور السينما بعد أسبوعين من إعلان المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى استخدام الكمامات في أي مكان.

وبدأ ارتياد دور السينما يتزايد في الولايات المتحدة بعد الإغلاق المطول المرتبط بجائحة كورونا ونقص إصدارات الأفلام الجديدة.

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