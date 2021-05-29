أندونيسيا تفرج عن ناقلة إيرانية بعد احتجاز 4 أشهر

جاكرتا ـ رويترز: قال مسؤول إندونيسي ووسائل إعلام إيرانية رسمية إنه تم الإفراج عن ناقلة ترفع علم إيران كانت محتجزة في إندونيسيا منذ يناير.

وقال ويسنو برامانديتا المتحدث باسم خفر السواحل الإندونيسي إنه تقرر الإفراج عن الناقلة (إم.تي هورس) الجمعة بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع.

وأضاف المتحدث أن المحكمة أصدرت حكما بالإفراج عن الناقلة لكن مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين دون أي غرامة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن السفينة استأنفت مهمتها وستعود إلى الوطن بعد الانتهاء منها.

كانت إندونيسيا قد قالت لدى احتجاز الناقلة إن خفر السواحل اشتبه في نقلها نفطا على نحو غير مشروع في مياه البلاد، في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاحتجاز كان بسبب “مسألة فنية تحدث في مجال الشحن”.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسيما) “تم الإفراج يوم الجمعة عن الناقلة إم.تي هورس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية التي كانت محتجزة في المياه الإندونيسية منذ 24 يناير”.

وأضافت “استأنفت الناقلة مهمتها وستعود إلى مياه البلاد بعد الانتهاء منها”.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن الشركة المالكة للناقلة القول “قام طاقم إم.تي، بما قدمه من تضحية وأبداه من عزم على مواصلة مهمته، بحماية مصلحة إيران الوطنية في الحفاظ على تصدير نفطها ومنتجاتها البترولية”.

وتخضع إيران لعقوبات أميركية قاسية تستهدف في الأساس صادراتها من النفط، ويتهمها البعض بإخفاء وجهة مبيعاتها النفطية من خلال تعطيل أنظمة تعقب المسار على ناقلاتها.

وفي العام الماضي استخدمت إيران الناقلة (إم.تي هورس) في تسليم 2.1 مليون برميل من المكثفات إلى فنزويلا التي تخضع لعقوبات أميركية أيضا.