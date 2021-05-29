الاحتلال يغتال فلسطينيا في مصادمات بالضفة

القدس المحتلة ـ رويترز: ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن جنودا إسرائيليين اغتالوا فلسطينيا بالرصاص خلال مصادمات في الضفة الغربية المحتلة الجمعة.

وكان بضع مئات من الفلسطينيين قد احتشدوا قرب نابلس بشمال الضفة للاحتجاج على المستوطنات الإسرائيلية.

وقال شهود إن بعض المشاركين الملثمين ألقوا الحجارة وإطارات محترقة على الجنود. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن جنودا إسرائيليين فتحوا النار مما أسفر عن استشهاد رجل.

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