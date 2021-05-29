ألقت أجهزة الأمن بالجيزة جنوب العاصمة المصرية القبض على زوجين خالفا قانون الأسرة والطفل والقانون الجنائي بطردهما لأطفالهما الخمسة إلى الشارع بعد شجار بينهما.
وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إنه تمت إحالة الزوجين للنيابة التي قررت حبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
وأوضح المصدر أن القصة بدأت برصد أجهزة الأمن تداول واسع لمقطع فيديو عن رجل وزوجته يطردان أبنائهم الخمسة بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة.
وتابع أنه تم الفحص واتخاذ اللازم نظرا لخطورة تلك الجريمة وتأثيرها الكبير على المجتمع وتوابعها غير المحمودة بإخراج نشء غير سوي.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد الزوج والزوجة مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عامل في مصنع رخام، وربة منزل، ولديهما 5 أبناء، وتقيم الأسرة بدائرة قسم شرطة أوسيم"بالجيزة.
وحسب المصدر فقد تبين وقوع مشاجرة بين الزوجين، على إثرها طرد الزوج زوجته من منزل الزوجية، فتوجهت إلى منزل عائلتها بنفس دائرة المركز.
لم يكتف الزوج بذلك بل زيادة في الانتقام قام عقب قام بطرد الأطفال الخمسة طالبا منهم الذهاب لزوجته في منزل عائلتها.
الانتقام تلبس الزوجة هي الأخرى فرفضت استقبال أطفالها وطلبت منهم العودة إلى والده، فلم يجد الأطفال مأوى لدى والديهم فاستضافهم الجيران.
قامت أجهزة بالقبض على الزوجين واعترفا في استجواب الشرطة بالتفاصيل السابقة.
كذلك وبعد التنسيق مع الجهات المعنية تم تسليم الأطفال إلى جدتهم للأم وأخد تعهد عليها بحسن رعايتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. القبض على زوجين طردا أطفالهما الخمسة إلى الشارع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.