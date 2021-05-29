جوتيريش يأمل في حوار بين بوتين وبايدن بشأن إحياء نظام الرقابة على...

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يبدأ الرئيسان الروسي والأمريكي حوارا حول تفعيل الرقابة على الأسلحة، بما في ذلك عبر توقيع معاهدة جديدة في هذا المجال.

وقال مصدر في مكتب غوتيريش لوكالة "نوفوستي" إنه يرحب بتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق حول لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف في 16 يونيو. وأضاف المصدر أن الأمين العام للأمم المتحدة يأمل في أن يبدأ الزعيمان "حوارا جديا حول سبل إحياء عملية نزع السلاح والرقابة على الأسلحة، بما في ذلك عبر معاهدة جديدة ستحل محل معاهدة ستارت 3".

وفي 3 فبراير الماضي، أعلنت موسكو وواشنطن عن دخول تمديد المعاهدة الثنائية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("ستارت 3")، حيز التنفيذ، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيسان الروسي والأمريكي في 26 يناير.

وكانت المعاهدة الهامة المذكورة التي تم توقيعها بين الدولتين في العام 2011، على وشك الانهيار في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك رغم طرح الجانب الروسي اقتراحات متكررة لتمديدها.