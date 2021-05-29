تسجيل 13 وفاة و 620 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (620) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (734,659) حالة.

• سُجّلت (13) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9436) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (2.86%)، مقارنة مع (3.44%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (21,672) فحصاً مخبريّاً ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,228,956) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (276) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (713,633) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (11,590) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (83) حالة، فيما غادرت (62) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (563) حالة.

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 10%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 16%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 22%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 8%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 8%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 288 في محافظة العاصمة عمّان.

- 109 في محافظة الزرقاء.

- 79 في محافظة إربد، منها 15 في الرمثا.

- 41 في محافظة المفرق.

- 27 في محافظة عجلون.

- 15 في محافظة معان، 5 منها في البترا.

- 14 في محافظة البلقاء.

- 13 في محافظة العقبة.

- 11 في محافظة الكرك.

- 10 في محافظة جرش.

- 7 في محافظة مأدبا.

- 6 في محافظة الطفيلة.