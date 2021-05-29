جوتيريش يأمل فى حوار بين بوتين وبايدن بشأن الرقابة على الأسلحة

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أمله فى أن يبدأ الرئيسان الروسى والأمريكى حوارا حول تفعيل الرقابة على الأسلحة، بما فى ذلك عبر توقيع معاهدة جديدة فى هذا المجال.





وقال مصدر فى مكتب جوتيريش لوكالة "نوفوستى" الروسية، إنه يرحب بتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق حول لقاء الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن فى جنيف فى 16 يونيو. وأضاف المصدر أن الأمين العام للأمم المتحدة يأمل فى أن يبدأ الزعيمان "حوارا جديا حول سبل إحياء عملية نزع السلاح والرقابة على الأسلحة، بما فى ذلك عبر معاهدة جديدة ستحل محل معاهدة ستارت 3". وفى 3 فبراير الماضى، أعلنت موسكو وواشنطن عن دخول تمديد المعاهدة الثنائية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ("ستارت 3")، حيز التنفيذ، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيسان الروسى والأمريكى فى 26 يناير. وكانت المعاهدة الهامة المذكورة التى تم توقيعها بين الدولتين فى العام 2011، على وشك الانهيار فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وذلك رغم طرح الجانب الروسى اقتراحات متكررة لتمديدها.

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