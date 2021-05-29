جدة - نرمين السيد - احتشد الآلاف وسط عاصمة سلوفينيا للتظاهر ضد رئيس الوزراء اليمينى يانيز يانشا، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الحكومة قبل أسابيع من تولى البلاد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى.





وحسبما نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية، تجمع نحو 20 ألف شخص فى ساحة وسط ليوبليانا للمطالبة بتنحى الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وشارك فى المظاهرة عدد من النقابات العمالية وأحزاب المعارضة. وهتف المتظاهرون "الانتخابات الآن" ملوحين بأعلام سلوفينيا ونقابات العمال ولافتات كتب على إحداها "الموت للفاشية، الحرية للجميع". ويتهم منتقدون يانشا باتباع أساليب استبدادية بشكل متزايد مماثلة لتلك التى يتبعها حليفه رئيس الوزراء الهنغارى المتشدد فيكتور أوربان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآلاف يتظاهرون فى عاصمة سلوفينيا ضد رئيس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.