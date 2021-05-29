إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار فى مدينة ميامى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقا للقنوات التلفزيونية المحلية، تم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى، فيما لم يتم تحديد المسؤولين عن إطلاق النار.

وسمع الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث 60 رصاصة على الأقل، وقال آخرون إن الأعيرة النارية أطلقت من نافذة سيارة.