إندونيسيا تفرج عن الناقلة الإيرانية 

أفرجت إندونيسيا يوم أمس عن ناقلة نفط إيرانية احتجزتها في أواخر يناير الماضي.

وأعلنت شركة الناقلات الإيرانية الوطنية أن الناقلة MT Horse أفرج عنها أمس الجمعة، بعد 125 يوما من احتجازها، وذلك بفضل جهود مسؤولين رفيعي المستوى ومساعدة قنصلية قدمتها وزارة الخارجية الإيرانية.

وأشارت الشركة إلى أن السفينة ستستأنف مهمتها ثم ستعود إلى الوطن.

بدورها، أكدت السلطات الإندونيسية أنها أفرجت عن MT Horse وكذلك الناقلة MT Freya التي تبحر تحت علم بنما، وسمحت لقبطانيهما بمغادرة البلاد، على الرغم من الحكم عليهما الثلاثاء الماضي بالسجن لمدة عام بتهمة عدم الامتثال لقواعد الشحن.

وأوضح المتحدث باسم وكالة الأمن البحري الإندونيسية، ويسنو برامانديتا، أن الإفراج عن القبطانين جاء بشروط، موضحا: "ليس هناك حاجة لسجنهما شخصيا، لكن لا يمكنهما ارتكاب مثل هذا الانتهاك في العامين المقبلين".

وأشار المسؤول أيضا إلى تغريم MT Freya مبلغا يصل ملياري روبيه (نحو 140 ألف دولار) بسبب تسريب النفط في البحر، حسب قرار عن محكمة في جزيرة باتام بمقاطعة جزر رياو بجنوب سنغافورة.

وأعلنت السلطات الإندونيسية لدى احتجازها MT Horse أن هذا الإجراء جاء بسبب شبهات في نقل السفينة شحنة من النفط بصورة غير قانونية في مياه البلاد، غير أن الخارجية الإيرانية ذكرت أن احتجاز الناقلة جاء بسبب "مسألة فنية تحدث في مجال الشحن".

واستخدمت السلطات الإيرانية هذه الناقلة في العام الماضي لنقل 2.1 مليون برميل من المكثفات النفطية إلى فنزويلا، التفافا على العقوبات الأمريكية المفروضة على كلا الدولتين.