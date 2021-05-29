إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية 

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بإصابة 7 أشخاص إثر إطلاق نار في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة ميامي بولاية فلوريدا.
ووفقا للقنوات التلفزيونية المحلية، تم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى، فيما لم يتم تحديد المسؤولين عن إطلاق النار.
وسمع الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث 60 رصاصة على الأقل، وقال آخرون إن الأعيرة النارية أطلقت من نافذة سيارة.
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