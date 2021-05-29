فيديو.. رئيس وزراء بريطانيا يركض للحاق بالقطار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تداول ناشطون مقطع الفيديو الذى يظهر فيه جونسون وهوى ركض للحاق بقطار فى محطة قطار "واترلو" بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة.
وخاطبت السيدة التى التقطت المقطع، رئيس الوزراء خلال ركضه مسرعا مع عدد من مرافقيه قائلة "مرحبا بوريس" ليلوح لها الأخير بيديه على عجل.
وعلق البعض بالقول إن جونسون كان يركض لأنه يعلم أن القطار لن ينتظره هو أو أى مسؤول غيره.
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