أذربيجان: ندعم المقترح روسيا بترسيم الحدود مع أرمينيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأذربيجانى، على أسادوف، أن بلاده تدعم المبادرة الروسية الخاصة بتحديد وترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مع الاستعداد للعمل فى "إطار بناء"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال أسادوف، فى بيان صدر اليوم السبت عن مكتبه الإعلامى: "بدأت أذربيجان عملية تحديد بنيتها التحتية الحدودية وهى مستعدة لحل قضية الحدود مع أرمينيا فى إطار بناء. وفى هذا السياق دعمت أذربيجان مقترح الطرف الروسى لتشكيل لجنة ثلاثية خاصة بتحديد وترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمينية".

وتابع رئيس وزراء أذربيجان: "ترسيم الخطوط الحدودية يمثل عملية فنية ويجب أن تقوم على قاعدة قانونية دولية جادة".

وأعلنت الحكومة الأرمينية يوم 12 مايو أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سيونيك بعمق 3.5 كيلومتر حيث حاولت تنفيذ أعمال "لترسيم الحدود".

ونفت أذربيجان أن تكون قواتها قد دخلت إلى الجانب الأرمينى من الحدود، قائلة إنها قامت بحماية أراضيها ولا تخرج عن نطاقها.

والخميس أعلنت أذربيجان القبض على 6 عسكريين أرمن قالت إنهم حاولوا تنفيذ عملية تخريبية فى الأراضى الأذربيجانية، بينما قالت يريفان إنهم كانوا يقومون بأعمال هندسية فى منطقة غيكاركونيك الحدودية.