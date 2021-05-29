وقال أسادوف، فى بيان صدر اليوم السبت عن مكتبه الإعلامى: "بدأت أذربيجان عملية تحديد بنيتها التحتية الحدودية وهى مستعدة لحل قضية الحدود مع أرمينيا فى إطار بناء. وفى هذا السياق دعمت أذربيجان مقترح الطرف الروسى لتشكيل لجنة ثلاثية خاصة بتحديد وترسيم الحدود الأذربيجانية الأرمينية".
وتابع رئيس وزراء أذربيجان: "ترسيم الخطوط الحدودية يمثل عملية فنية ويجب أن تقوم على قاعدة قانونية دولية جادة".
وأعلنت الحكومة الأرمينية يوم 12 مايو أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سيونيك بعمق 3.5 كيلومتر حيث حاولت تنفيذ أعمال "لترسيم الحدود".
ونفت أذربيجان أن تكون قواتها قد دخلت إلى الجانب الأرمينى من الحدود، قائلة إنها قامت بحماية أراضيها ولا تخرج عن نطاقها.
والخميس أعلنت أذربيجان القبض على 6 عسكريين أرمن قالت إنهم حاولوا تنفيذ عملية تخريبية فى الأراضى الأذربيجانية، بينما قالت يريفان إنهم كانوا يقومون بأعمال هندسية فى منطقة غيكاركونيك الحدودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أذربيجان: ندعم المقترح روسيا بترسيم الحدود مع أرمينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.