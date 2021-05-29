مقتل طيار جراء سقوط طائرة حربية أثناء استعراض عسكري في بنغازي

سقطت طائرة حربية ولقي قائدها مصرعه أثناء عرض عسكري للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد، اليوم السبت، احتفالا بالذكرى السابعة لانطلاق عملية "الكرامة" التي أعلن الجيش عن إطلاقها ضد من يصفهم بالجماعات الإرهابية
وأفاد مصدر عسكري لمراسل سبوتنيك بـ "سقوط طائرة ميغ 21 في العرض العسكري واستشهاد قائدها جمال بن عامر".
الجدير بالذكر أن طيار أمريكي لقي مصرعه في تحطم مقاتلة مصممة لمحاكاة القتال الجوي مع العدو، في منطقة سكنية بالقرب من لاس فيغاس، قبل أيام، الثلاثاء، أثناء التدريبات الجوية.
وتحطمت مقاتلة خفيفة الوزن من طراز "ميراج F1" فرنسية الصنع، تم استخدامها في قاعدة نيليس الأمريكية في نيفادا كعدو وهمي للقوات الجوية الأمريكية خلال التدريبيات الجوية.
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