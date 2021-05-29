جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، عن منح الاستخدام الطارئ لدواء "سوتروفيماب" الجديد الفعال ضد فيروس"كوفيد-19"، الذى أنتجته شركة "GSK"، لتصبح بذلك دولة الإمارات الأولى عالميا فى استخدام هذا الدواء، بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على الاستخدام الطارئ له.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سيسهم هذا الدواء فى الحد من عدد الحالات التى تستدعى الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة و خفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كوفيد -19" بنسبة تصل إلى 85 بالمائة عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر. ومنحت دولة الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء "Sotrovimab- VIR-7831" الذى يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر و الذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض "كوفيد – 19" الحادة والدخول الى المستشفى جرّاء تداعيات المرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تمنح الاستخدام الطارئ لدواء سوتروفيماب لعلاج كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.