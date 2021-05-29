العدل الأمريكية تطلب من القضاء رفض دعوى ضد ترامب

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن وزارة العدل الأمريكية، طلبت من السلطات القضائية فى دائرة كولومبيا التى تحتضن العاصمة واشنطن، رفض دعوى قضائية ضد الرئيس السابق، دونالد ترامب، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





ونقلت الصحيفة أن القضية تستهدف كلا من ترامب ووزير عدله، ويليام بار، وعددا من المسؤولين الآخرين وتخص فض مظاهرة مناهضة للرئيس السابق فى ساحة لافاييت قرب البيت الأبيض يوم 1 يونيو 2020.

وذكر التقرير أن وزارة العدل تعتبر أنه لا يمكن إدراج ترامب ومسؤولين رفيعين آخرين فى الإدارة السابقة على دعوات مدنية ضد الأجهزة الأمنية على خلفية إجراءاتها الرامية إلى ضمان أمن قادة البلاد.

كما يعتقد خبراء الوزارة أن هزيمة ترامب فى الانتخابات الرئاسية السابقة ستمنعه من اتخاذ أى إجراءات مماثلة فى المستقبل، وفى هذا السياق اقترحوا رفض الدعوى.

والصيف الماضى رفع بعض المؤسسات، بينها "التحالف الأمريكى لحماية الحرية المدنية" وحركة "حياة السود مهمة"، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ومسؤولى أجهزة الأمن بسبب "اختفاء الاستخدام غير الشرعى للغاز المسيل للدموع ووسائل أخرى" لفض احتجاجات 1 يونيو فى ساحة لافاييت.