وحسبما نقلت بوابة "إفريقيا الإخبارية"، قرّر دوكى نشر الجيش فى كالى إثر ترؤّسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومى فى المدينة البالغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة.
وعُقد هذا الاجتماع بُعيد ساعات على مقتل 4 أشخاص فى كالى، أحدهم محقّق فى مكتب المدّعى العام قتله محتجّون بعدما أطلق النار على جمع منهم.
وقال دوكى عقب الاجتماع إنّه "اعتباراً من هذه الليلة، يبدأ الجيش بتقديم أقصى قدر من المساعدة للشرطة الوطنية فى مدينة كالى".
ووفقاً للسلطات فقد قُتل فى كالى 4 أشخاص خلال احتجاجات، فى أحدث حلقة من مسلسل العنف المستمرّ منذ أسابيع.
وبسقوط هؤلاء القتلى الثلاثة ترتفع حصيلة ضحايا هذه الاضطرابات إلى 49 قتيلاً، بينهم شرطيان، بحسب السلطات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الكولومبى ينتشر فى كالى بعد سقوط قتلى خلال الاحتجاجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.