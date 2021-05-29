الجيش الكولومبى ينتشر فى كالى بعد سقوط قتلى خلال الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - أمر الرئيس الكولومبى إيفان دوكى الجيش بالانتشار فى شوارع كالى، ثالث كبرى مدن البلاد ومركز التظاهرات العنيفة المستمرّة ضدّ الحكومة منذ شهر، وحيث قُتل خلال النهار 4 أشخاص خلال احتجاجات.





وحسبما نقلت بوابة "إفريقيا الإخبارية"، قرّر دوكى نشر الجيش فى كالى إثر ترؤّسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومى فى المدينة البالغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة.

وعُقد هذا الاجتماع بُعيد ساعات على مقتل 4 أشخاص فى كالى، أحدهم محقّق فى مكتب المدّعى العام قتله محتجّون بعدما أطلق النار على جمع منهم.

وقال دوكى عقب الاجتماع إنّه "اعتباراً من هذه الليلة، يبدأ الجيش بتقديم أقصى قدر من المساعدة للشرطة الوطنية فى مدينة كالى".

ووفقاً للسلطات فقد قُتل فى كالى 4 أشخاص خلال احتجاجات، فى أحدث حلقة من مسلسل العنف المستمرّ منذ أسابيع.

وبسقوط هؤلاء القتلى الثلاثة ترتفع حصيلة ضحايا هذه الاضطرابات إلى 49 قتيلاً، بينهم شرطيان، بحسب السلطات.