الكرملين: لوكاشينكو أطلع بوتين على تفاصيل حادث طائرة ”رايان إير” 

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أطلع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في مدينة سوتشي، على تفاصيل حادث طائرة "رايان إير".

كما علق بيسكوف على وصف بوتين ردود أفعال الدول الغربية على هبوط الطائرة الطارئ في مطار العاصمة البيلاروسية مينسك، في 23 مايو، واعتقال أحد ركابها من قبل أجهزة الأمن هناك، بأنها مبنية على "انفجار عاطفي".

وقال المتحدث بهذا الصدد: "الحقيقة أن الوضع يستدعي من وجهة نظرنا دراسة عميقة وبناءة، بعيدة عن إصدار أحكام مستعجلة". ولفت إلى أن "وابلا من الأحكام المستعجلة الصادرة عن عواصم أوروبية وبروكسل يدل فيما يبدو على أن هذا الأسلوب لا يقوم على سعي لفهم ملابسات (الحادث) إنما تكمن وراءه عواطف ليس إلا".

كما أكد بيسكوف قرب حصول مينسك على الشريحة الثانية من الدعم المالي الروسي المخصص لميزانية بيلاروس، وقيمتها 500 مليون دولار. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن الحديث يدور حول الدعم الذي جرى الاتفاق بين البلدين عليه قبل وقت طويل من وقوع "حادث الطائرة".

من جهتها، أكدت قناة قريبة من المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي بموقع "تلغرام" أن الرئيسين اتفقا أيضا على فتح رحلات جديدة لشركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" إلى مدن روسية.

يذكر أن المجلس الأوروبي أوصى شركات الطيران في دول الاتحاد الأوروبي، بعد حادث طائرة "رايان إير"، بإلغاء رحلاتها فوق بيلاروس، إضافة إلى توصيته لمطارات الدول الأعضاء في التكتل بعدم قبول الطائرات البيلاروسية، وذلك في إطار فرض عقوبات جديدة على مينسك على خلفية الحادث المذكور.