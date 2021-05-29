عمان : مهرجان في طبربور يطالب بازالة المقاومة من قوائم الارهاب

دوت الخليج :- نفذ احزاب واعضاء من الحركة الاسلامية والحراكات الشعبية من الاشخاص مهرجانا بعنوان طريق التحرير اليوم الجمعة في منطقة طبربور بعمان . وطالب المشاركون : بالمساعدة على ازالة حركات المقاومة عن قوائم الارهاب . وبينوا خلال كلمات القوها في المهرجان برفضهم لكافة اشكال التطبيع . من جهته قال رئيس حركة حماس خالد مشعل خلال المهرجان : ان الأردن سينتصر لنا ومعنا وسننتصر به ومعه . وتابع : اشكر العشائر الاردنية التي تداعت لاجل فلسطين .

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